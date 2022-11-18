Иркутск, 18 ноября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение», медицинское оборудование, закупаемое стационарами Иркутской области, позволяет оказывать пациентам всё более качественную помощь и выполнять сложнейшие операции, которые ранее в регионе не проводились.

Минздрав Приангарья Иркутская область. Врачи проводят операцию

Так, в конце октября 2022 года на базе Братской больницы №2 впервые воспользовались таким способом лечения ишемического инсульта, как тромбоэкстракция, сообщает минздрав региона. Отделение укомплектовано современным ангиокомплексом.

«Тромбоэкстракция представляет собой удаление тромбов при инсульте. Иначе говоря, специальный инструмент через артерии подводится к тромбу и вытягивает его с собой. Операция проводится в первые шесть часов после ишемического инсульта и считается одним из современных и эффективных методов лечения острого нарушения мозгового кровообращения», − пояснил руководитель регионального сосудистого центра Иркутской областной клинической больницы Иван Коробейников.

В Иркутске операции тромбоэкстракции врачи внедрили в работу три года назад, за это время провели более 20 операций по удалению тромбов из сосудов артерий, кровоноснабжающих головной мозг. Сейчас иркутские врачи освоили более сложные комбинированные операции: тромболизис (инъекция, растворяющая тромб), тромбаспирацию (вытягивание тромба силой вакуума) и установку стента в сонную артерию проводят одновременно.

«Внедрение операций тромбоэкстрации позволит оказывать высокотехнологическую помощь пациентам с неврологической патологией, улучшить качество их жизни и снизить смертность пациентов с инсультом, количество случаев выхода на инвалидность по данной нозологии», — отметил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

Всего в Иркутской области работает три сосудистых центра.

Сложную операцию по удалению ангиофибромы у подростка провели врачи оториноларингологического отделения Ивано-Матренинской детской клинической больницы совместно с коллегами из областного онкологического диспансера.

«Когда ребенок к нам поступил, мы провели дополнительные обследования, созвонились с заведующим онкологическом отделением хирургических методов лечения № 3 (опухолей головы и шеи) областного онкологического диспансера Максимом Мирочником, и решили провести совместную операцию по удалению ангиофибромы.

Сначала в областном онкологическом диспансере совместно с опытным ангиохирургом Павлом Жуковым была выполнена эндоваскулярная эмболизация сосудов максиллярной артерии микросферами ПВА. Оперативное вмешательство прошло под контролем эндоскопии. В ходе операции использованы кровосберегающие методики: управляемая гипотония, гемодилюция, биполярная коагуляция сосудов. Интраоперационная кровопотеря составила 450 мл, в то время как средние показатели при операционных вмешательствах по поводу таких опухолей — около 800 мл. Опухоль у пациента удалось удалить полностью единым блоком», — пояснила заведующая оториноларингологическим отделением Галина Борисенко.

Минздрав Приангарья Иркутская область. Идет операция

Заларинская районная больница получила две эндоскопические стойки с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций.

«С помощью нового медицинского оборудования можно проводить процедуры, которые направлены на диагностику тканей внутренних органов, а также необходимы для взятия образцов тканей для исследования и выполнение определенных видов хирургического вмешательств», — отметил Алексей Шелехов.

В ноябре 2022 года в Жигаловскую районную больницу поступило новое реанимационное оборудование — пять дефибрилляторов.

«Дефибриллятор применяется при проведении сердечно-легочной реанимации пациенту с остановкой сердца. Оборудование уже ввели в эксплуатацию», — отметил главный врач Жигаловской районной больницы Александр Тарасов.

Также в Железногорскую районную больницу поступила современная система компьютерной томографии.

«Компьютерная томография — это быстрый и точный метод диагностики, который позволяет проводить обследование пациентов с низкой лучевой нагрузкой. Ранее в Железногорской районной больнице не было компьютерного томографа, пациентов при необходимости направляли в Братск», — отметил Алексей Шелехов.

По его словам, дополнительно компьютерные томографы в этом году поступят в Братскую городскую больницу №3 и Усть-Илимскую поликлинику №2. Летом 2022 года томограф был установлен в Иркутской городской клинической больнице №1.

Напомним, всего по проекту модернизации первичного звена здравоохранения до конца 2022 года в медучреждения Иркутской области запланировано поставить 64 единицы оборудования.

«Медицинская помощь должна быть качественной и своевременной. Создание эффективных каналов коммуникации с пациентами по быстрому решению проблем в медицинских телеграмм-чатах, общественные проверки медицины «глазами пациента», информирование и повышение правовой грамотности через пациентские вебинары, а также открытый диалог в рамках гражданских форумов — это отличные примеры в проведении общественного контроля, которые сегодня должны тиражироваться по стране при поддержке органов власти и общественных палат», — комментирует руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль», модератор мероприятий Евгений Мартынов.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Здравоохранение» призван совершенствовать оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни.

С 2022 года в его рамках реализуется федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», цель которого — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения.

Для этого в регионах создают новые объекты, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, и привлекают на них квалифицированные кадры. На старых объектах проводят капитальный ремонт, чтобы обеспечить комфортные условия пребывания пациентов в медицинских организациях.

Устаревшее оборудование заменяют, чтобы повысить доступность и качество оказания медицинской помощи. К 2025 году в России построят или реконструируют 2 475 медицинских объектов, отремонтируют 6 439 зданий медицинских организаций, для первичного звена закупят 13 355 автомобилей и приобретут 66 574 единиц нового оборудования.