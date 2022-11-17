Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Ничем не подкреплённые заявления лидера киевского режима о том, что упавшая на территории Польши ракета якобы не была выпущена ВСУ, не является доказательством. Об этом 17 ноября заявил президент США Джо Байден.

Джо Байден Gage Skidmore

«Это не доказательство», ― приводит слова американского лидера сайт Белого дома.

Ранее Зеленский заявил, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту в Польше.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря польские СМИ сообщили о падении якобы российской ракеты на территории республики. Позднее Associated Press со ссылкой на американских чиновников указала, что упавшая на территорию Польши ракета была выпущена военными ВСУ. На фотографиях, которые распространяют польские СМИ, запечатлены фрагменты зенитной ракеты С-300, эти комплексы стоят на вооружении киевской армии.

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В сою очередь, президент США Джо Байден рассказал партнёрам по НАТО и «Большой семёрке», что инцидент на ферме в Польше был вызван попаданием ракеты киевской системы противовоздушной обороны. При этом лидер киевского террористического режима Владимир Зеленский сразу же выступил с утверждением, что по территории Польши ударили якобы российские ракеты.

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