Тбилиси, , 08:59 — REGNUM В парламенте Грузии 16 ноября началось рассмотрение законопроекта о внесении поправок в административный кодекс, предусматривающих ужесточение наказания за ношение холодного оружия и его незаконный оборот. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

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«По последней статистике, 54% убийств совершены с применением холодного оружия, и главная цель этого изменения — профилактика тех преступлений, которые мы видим в нашей реальности», — заявил представляющий проект закона замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.

Он отметил, что грузинское законодательство в части обращения с холодным оружием гораздо либеральней, чем в других странах. Даже с учётом предлагаемых поправок, в европейских странах к нарушителям применяют более жёсткие меры.

Предлагается за ношение холодного оружия, если это «нарушает общественный порядок или создает угрозу нарушения», увеличить штраф с 200 лари ($70) до 500 лари ($180), а, если данное оружие запрещено для ношения гражданскими лицами — до 1000 лари ($360).

Кроме того, законопроект предусматривает введение лицензии на продажу холодного оружия. Покупать его можно будет лишь совершеннолетним при предоставлении паспорта и справки об отсутствии судимости. Всех, кто купит такое оружие, предлагается вносить в базу МВД.

За нарушение правил продажи холодного оружия предлагается штрафовать на 2000 лари, при повторном нарушении — на 4000 лари.