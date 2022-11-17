Москва, , 08:56 — REGNUM Дипломаты Росси и Китая ведут откровенный, честный диалог, не скрывают мысли друг от друга и готовы взаимно слушать и слышать другую сторону. Об этом сегодня, 17 ноября, журналистам заявил посол РФ в КНР ИА REGNUM.

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По словам Моргулов, особенность работы в Китае — это беспрецедентный уровень взаимопонимания и взаимодоверия, ведь дружить иногда бывает сложнее, чем враждовать.

«Важно смотреть на проблему глазами партнера и не менее важно, соблюдать взятые на себя обязательства, что в последнее время становится, к сожалению, редким, но от этого все более ценным качеством в общении на международной арене», — отметил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, визит лидера КНР Си Цзиньпина в Россию может состояться в следующем году, заявил посол России в Китае Игорь Моргулов.

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