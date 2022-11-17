Южно-Сахалинск, , 08:56 — REGNUM В зону проведения специальной военной операции в защиту Донбасса с Сахалина 17 ноября отправились министр культуры и архивного дела области Нонна Лаврик и артисты Сахалинской филармонии и Чехов-центра. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили в правительстве островного региона.

Флаги ДНР и России Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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Это уже не первый культурный десант с Сахалина в зону проведения спецоперации. Ранее артисты островного региона выступали перед военнослужащими с концертами, в которых исполняли песни военных лет и патриотические композиции.

Нынешняя делегация пробудет в Донбассе около недели. Запланированы концерты для бойцов.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизованный с Сахалина учитель истории, начальник штаба «Юнармии» в Южно-Сахалинске Юлиан Красавин уже больше полумесяца находится в зоне проведения специальной военной операции в защиту Донбасса. Он рассказал о буднях и навыках, которые необходимы каждому бойцу.