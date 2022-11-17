Нью-Йорк, США, 17 ноября, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Инцидент с падением ракеты, залетевшей в Польшу с территории б. УССР, не лишит Киев поддержки со стороны Варшавы. Об этом постоянный представитель Польши при ООН Кшиштоф Щерский заявил 16 ноября на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Он отметил, что Варшава применяет многосторонний подход. Помощь предоставляется и киевскому режиму, и беженцам с территории б. УССР, находящимся в Польше.

«Польша считает критически важным продолжение поддержки [киевского режима]», — подчеркнул Щерский.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября на востоке Польши упала ракета системы противовоздушной обороны С-300, принадлежащей киевским войскам. Таковы данные Минобороны России. В результате ЧП погибли два человека.

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