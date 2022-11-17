Ханты-Мансийск, , 08:57 — REGNUM В Ханты-Мансийском автономном округе студенты Югорского госуниверситета, чьи родители попали под частичную мобилизацию, могут рассчитывать на материальную поддержку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

Югорский университет ugrasu.ru

Материальная поддержка размером до 17 тыс. рублей предоставляется в заявительном порядке один раз в семестр.

«Студенты указанной категории вправе написать заявление, указав соответствующие обстоятельства в качестве основания на получение денежных средств. Если оно подтвердится, то стипендиальная комиссия примет решение о выплате в размере до 17 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе Югорского госуниверситета.

После возвращения родственника со специальной военной операции, при получении статуса «Участник боевых действий», студент сможет претендовать на другой вид материальной поддержки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре для семей военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан введена 50%-я компенсация расходов на коммунальные услуги.

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