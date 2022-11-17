Бали, Индонезия, , 08:52 — REGNUM Проведение саммита G20 способствовало росту экономики острова Бали, которая выросла на 8,1% в третьем квартале 2022 года, сообщает Antara.

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«Это прогресс по сравнению с предыдущим кварталом», — заявил министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно на пресс-конференции в кулуарах саммита G20 на Бали.

В дополнение к деятельности G20 министр объяснил несколько факторов, которые укрепляют экономику Бали, а именно количество авиакомпаний, которые увеличат частоту полетов на Бали и другие направления в Индонезии, а также развитие особых экономических зон, включая центр оздоровительного туризма в Сануре.

«Существует также массовая цифровая миграция в различных секторах, особенно в туризме и креативной экономике», — отметил министр туризма.

Напомним, Индонезия провела саммит G20 15–16 ноября 2022 года.

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