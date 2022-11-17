Хасавюртовский район, Дагестан, , 08:52 — REGNUM В Дагестане скончался малолетний ребенок, которого лечили от ожогов методами нетрадиционной медицины. Мальчик опрокинул на себя чайник, родители обратились за помощью к знахарю, однако спустя несколько дней состояние малолетнего ухудшилось. Врачам не удалось его спасти. Сообщение о трагедии появилось в региональном сегменте соцсетей. По размещенной информации организована проверка Следственного комитета, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ребенок в больнице Today.kz

Поручение о проведении проверки дал руководителю следственного управления СК России по Республике Дагестан Дмитрию Беляеву председатель СКР Александр Бастрыкин. Он поручил «установить все причины и условия, приведшие к смерти ребенка, а также принять меры к проверке полноты и качества оказания ему медицинской помощи», сообщили в пресс-службе СКР.

Из подробностей происшествия стало известно, что получившего ожоги лица, тела и рук ребенка из Хасавюртовского района первоначально доставили в реанимацию в Махачкале. На тот момент общая площадь ожога составляла 18%. Однако, спустя сутки мальчика перевели в обычную палату. Отказавшись от лечения, родители забрали сына и повезли к знахарям, которые пообещали избавить его от последствий ожога с помощью гусиного жира, смешанного с другими ингедиентами. Но это способ оказался смертельным для ребенка, спустя несколько дней он умер.