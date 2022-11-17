Пекин, 17 ноября 2022, 08:52 — REGNUM Экипаж китайской миссии «Шэньчжоу-14» в третий раз вышел в открытый космос для проведения внекорабельных работ. Об этом 17 ноября сообщило Управление программы пилотируемых космических полётов КНР.

Китайский космический корабль Шэньчжоу
Китайский космический корабль Шэньчжоу
Ceeseven

Отмечается, что космонавты Чэнь Дун и Цай Сюйчжэ работают в открытом космосе, а третий член экипажа, женщина-космонавт Лю Ян осуществляет техническую поддержку внутри корабля.

Во время работ они проведут монтаж соединительного оборудования между модулями станции и поднимут панорамную камеру экспериментального модуля «Вэньтянь».

Предполагается, что всего они проведут в открытом космосе около 6,5 часов.