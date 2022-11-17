Пекин, , 08:52 — REGNUM Экипаж китайской миссии «Шэньчжоу-14» в третий раз вышел в открытый космос для проведения внекорабельных работ. Об этом 17 ноября сообщило Управление программы пилотируемых космических полётов КНР.

Китайский космический корабль Шэньчжоу Ceeseven

Отмечается, что космонавты Чэнь Дун и Цай Сюйчжэ работают в открытом космосе, а третий член экипажа, женщина-космонавт Лю Ян осуществляет техническую поддержку внутри корабля.

Во время работ они проведут монтаж соединительного оборудования между модулями станции и поднимут панорамную камеру экспериментального модуля «Вэньтянь».

Предполагается, что всего они проведут в открытом космосе около 6,5 часов.