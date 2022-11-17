Абакан, 17 ноября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Снегопад и гололедица наблюдаются 17 ноября в столице Хакасии — Абакане. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, непогода осложнила дорожную обстановку.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Снегопад

С утра в Абакане наблюдались пробки на дорогах. В аэропорту задержали прибытие самолёта из Новосибирска и вылет борта в Москву.

«Машины проскальзывают, тормозной путь увеличился в разы», — подчеркнули в ведомстве.

Жителей Абакана призвали соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, ссылаясь на прогнозы синоптиков, 17 ноября в Хакасии сохраняется неблагоприятная погода с порывами ветра до 15-20 м/с. В горных районах лавиноопасно.

Ночные и утренние осадки значительно осложнили дорожную ситуацию в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, жёлтый уровень погодной опасности объявлен в Самарской области.

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