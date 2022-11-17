Киев, , 08:47 — REGNUM В шести захваченных режимом Киева областях на территории б. УССР объявлен режим воздушной тревоги. Это следует 17 ноября из данных онлайн-карты воздушных тревог так называемого минцифры киевского террористического режима.

Тревога! Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Уточняется, что в данный момент режим воздушной тревоги объявлен в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях, а также в захваченный боевиками ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что логика западных стран об «ответственности» России за инцидент с киевской ракетой в Польше ущербна.