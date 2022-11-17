Южно-Сахалинск, , 08:46 — REGNUM Мобилизованный с Сахалина учитель истории, начальник штаба «Юнармии» в Южно-Сахалинске Юлиан Красавин уже больше полумесяца находится в зоне проведения специальной военной операции в защиту Донбасса. Он рассказал о буднях и навыках, которые необходимы каждому бойцу.

Спецоперация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Красавин отметил, что пока больше 70% времени уходит на организацию быта в казарме, палатке или окопе.

«У бойца должно быть место, где он будет отдыхать, укрываться от непогоды, проводить время. Навыки, которые здесь пригодятся: носить, копать, пилить, забивать гвозди, разжигать костер, ставить палатки, делать бивуак, вязать узлы, организовывать своё, общее пространство. Всё очень похоже на жизнь в палаточном лагере, только слышны звуки авиации и взрывов», — цитирует Юлиана пресс-служба правительства Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник штаба «Юнармии» в Южно-Сахалинске, учитель истории Юлиан Красавин получил повестку в рамках частичной мобилизации и отправится в Донбасс для участия в специальной военной операции.