Москва, 17 ноября 2022, 08:43 — REGNUM Логика западных стран об «ответственности» России за инцидент с киевской ракетой в Польше ущербна, заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.
По его словам, несмотря на очевидную подоплеку провокации со стороны Киева и Варшавы, страны Запада высказались о том, что даже если запуск был произведен ВСУ, вина лежит на России.
По его словам, в Москве уже давно привыкли к тому, что страны Запада при любом случае во всем обвиняют Россию.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что первопричиной падения киевской ракеты С-300 в Польше стали действия Соединенных Штатов и НАТО.
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