Берлин, , 08:42 — REGNUM Международный параолимпийский комитет (МПК) приостановил членство Параолимпийского комитета России (ПКР) в организации. Об этом сообщает пресс-служба МПК.

Эмблема Параолимпийских игр Geograph.org.uk

На внеочередной генеральной ассамблее в Берлине за такое решение проголосовали 64 делегата, против — 39, 16 — воздержались. Отмечается, что причиной стала «неспособность ПКР выполнять обязательства по членству в соответствии с уставом МПК».

«В связи с этим ПКР теряет все права членства в МПК, за исключением права на апелляцию. Если апелляция не будет удовлетворена, то только генеральная ассамблея сможет отменить приостановку», — говорится в сообщении.

Аналогичное решение принято в отношении Паралимпийского комитета Белоруссии (ПКБ). Следующая генассамблея МПК должна пройти в четвёртом квартале 2023 года.