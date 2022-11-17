Москва, 17 ноября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Двухдневный саммит G20, который проходил на Бали, завершён. Лидеры стран «двадцатки» сделали итоговое заявление о конфликте на территории б. УССР и ситуации в мире. Как отмечает газета «Коммерсант», оно стало результатом трудного компромисса по этой проблеме.

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При этом указано, что декларация не носила откровенно антироссийского характера, поскольку каждая формулировка в ней тщательно выверялась. Кроме того, текст коммюнике не стал откровенно «токсичным» манифестом для России благодаря усилиями РФ и группы редакторов незападного лагеря.

Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, представители стран Запада добавили в документ фразу о том, что многие делегации осудили Россию. Однако в тексте указано, что были изложены и иные точки зрения.

«Большинство стран осудили спецоперацию [на территории б. УССР] и подчеркнули, что она обостряет существующую нестабильность в глобальной экономике. Прозвучали и другие точки зрения и разные оценки ситуации и санкций», — так звучит цитата из документа, которую цитирует газета.

При этом осудившие Москву страны в заявлении G20 поименно не перечисляются.

В следующем году председательствовать в G20 будет Индия. После завершения финальной сессии саммита президент Индонезии Джоко Видодо передал эти полномочия индийскому премьеру Нарендре Моди.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия достойно представлена на саммите Группы двадцати (G20), на должном уровне. По его словам, глава МИД России Сергей Лавров провёл множество двусторонних встреч и оперативно отвечает на любую критику России.

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