Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Глава режима Киева В. Зеленский является «грязным актёром», который попытался развязать Третью мировую войну. Об этом 17 ноября написала журналистка американского телеканала Fox News Кэндис Оуэнс на своей странице в одной из соцсетей после выпадов главы киевского режима в адрес России по поводу инцидента с ракетой в Польше.

Владимир Зеленский President.gov.ua

«Вчера Зеленский попытался развязать Третью мировую войну, намеренно вводя общественность в заблуждение», — написала ведущая Fox News в ответ на попытки Зеленского обвинить Россию в инциденте с ракетой в Польше.

«Он (Зеленский — прим. ред.) грязный актёр, которого западные пропагандистсткие сети ложно провозглашают героем», — добавила Оуэнс.

При этом она подчеркнула, что от последствий лжи главы режима Киева страдают народы России и США, а также жители территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава киевского режима В. Зеленский заявил, что получал от партнёров Киева сигналы о якобы готовности России к проведению прямых переговоров.