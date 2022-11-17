Уфа, 17 ноября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Уголовные дела по факту мошенничества с коммунальными платежами возбудили в Башкирии. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры в своем официальном телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коммунальные платежи

Сотрудники прокуратуры г. Стерлитамак установили, что в течение двух лет две управляющие компании получали плату от жителей 16 многоквартирных домов за предоставление услуг тепло- и водоснабжения.

«Однако денежные средства в сумме почти 4,5 млн рублей в ресурсоснабжающие организации не перечислялись и расходовались на иные цели, не связанные с обеспечением жителей коммунальными услугами», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено два уголовных дела по признакам мошенничества. Расследование дел продолжается.