Пермь, , 08:40 — REGNUM Бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Константина Окунева привлекли к административной ответственности за оскорбление президента России, сообщают СМИ.

Штраф Fas.gov.ru

Скандал разразился вокруг поста оппозиционера в соцсетях, опубликованного в сентябре и посвящённого выборам. В административном протоколе отмечено, что «запись содержала высказывания, выражающие негативную оценку личностных качеств действующего президента РФ и его личности в целом».

Дзержинский райсуд Перми вынес постановление о штрафе в размере 150 тыс. рублей. Константин Окунев в своём телеграм-канале заявил, что намерен обжаловать это решение.

Стоит отметить, что летом 2022 года на политика было составлено четыре протокола за неуважение к власти, дискредитацию российской армии и использование фотографии с нацистской символикой. Общая сумма штрафов составила свыше 100 тыс. рублей. Все судебные постановления обжалуются.