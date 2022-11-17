Челябинск, 17 ноября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В Челябинске за последние три года сократилось количество жалоб на вредные выбросы. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минэкологии.

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По словам чиновников, в 2017 году совокупный объем выбросов превысил 210 тыс. тонн. А за 2021-й эта цифра уменьшилась до 126,8 тыс. тонн.

Глава комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии и природопользованию Михаил Махов утверждает, что за последние три года количество обращений от граждан по вопросам качества воздуха уменьшилось якобы более чем в два раза.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году тема экологической ситуации в Челябинске вышла на федеральный уровень. На совещании с членами правительства России в апреле президент Владимир Путин назвал Челябинск и Магнитогорск в числе наиболее неблагополучных городов.