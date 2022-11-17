Ульяновск, 17 ноября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В Железнодорожном районе Ульяновска дорогу отремонтировали после обращения жильцов правоохранителям. Разбирательства начались после коллективной жалобы, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

Коллективное обращение ульяновцев касалось муниципальной дороги по улице Гражданской в Железнодорожном районе областного центра. По данным правоохранителей, на ней были «многочисленные неровности, просадки, повреждения покрытия проезжей части».

Сами жильцы отмечали, что дорога покрыта большим числом выбоин и ям, которые после дождей превращались в гигантские лужи.

После прокурорской проверки представление внесено в адрес управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска. В результате чиновники организовали ремонт проблемной дороги, приведя её в надлежащее состояние.

Отметим, что в Ульяновской области вдвое возросло количество обращений по вопросам защиты прав потребителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Ульяновской области после жалобы в прокуратуру сделан ремонт в квартире пенсионерки, относящейся к категории «дети войны». Причиной стали выявленные строительные недостатки.

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