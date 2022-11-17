Проблемную дорогу в Ульяновске отремонтировали после коллективной жалобы
Ульяновск, 17 ноября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В Железнодорожном районе Ульяновска дорогу отремонтировали после обращения жильцов правоохранителям. Разбирательства начались после коллективной жалобы, сообщает прокуратура Ульяновской области.
Коллективное обращение ульяновцев касалось муниципальной дороги по улице Гражданской в Железнодорожном районе областного центра. По данным правоохранителей, на ней были «многочисленные неровности, просадки, повреждения покрытия проезжей части».
Сами жильцы отмечали, что дорога покрыта большим числом выбоин и ям, которые после дождей превращались в гигантские лужи.
После прокурорской проверки представление внесено в адрес управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска. В результате чиновники организовали ремонт проблемной дороги, приведя её в надлежащее состояние.
Отметим, что в Ульяновской области вдвое возросло количество обращений по вопросам защиты прав потребителей.
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Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Ульяновской области после жалобы в прокуратуру сделан ремонт в квартире пенсионерки, относящейся к категории «дети войны». Причиной стали выявленные строительные недостатки.
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