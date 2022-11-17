Москва, , 08:50 — REGNUM В арбитраж Москвы от Минобороны России в адрес самарского АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» поступил иск на сумму более 210 млн рублей. Исковое заявление ещё к производству не принято, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Министерство обороны Дарья Антонова © ИА REGNUM

Иск подан 11 ноября 2022 года. Сумма претензий — 210 822 340,7 рубля. Вероятно, в основе лежит один из госконтрактов, ранее заключённых между сторонами. Ответчик входит в дивизион госкопорации «Роскосмос» и занимается, в числе прочего, производством ракет-носителей и космических аппаратов.

Компания-ответчик выступает и выступала исполнителем почти 260 госконтрактов на общую сумму более 200 млрд рублей, в том числе по заказу «Роскосмоса» до конца июля 2025 года должна будет построить ракету-носитель «Союз-2-1а» для запуска транспортных грузовых кораблей «Прогресс МС» и транспортных пилотируемых кораблей «Союз МС». Соответствующий контракт был подписан в ноябре 2022 года на сумму более 3,1 млрд рублей.

В тот же день министерство подало два финансовых иска к другим компаниям, связанным с производством продукции для космической отрасли, — к АО «Научно-исследовательский институт точных приборов» и ведущему производителю космических аппаратов — АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва» из Красноярского края. С НИИ требуют неустойку, превышающую 38,5 млн рублей. Дело начнут разбирать 8 декабря 2022 года. А красноярской компании выставлен счёт на сумму более 83,7 млн рублей, но детали пока не сообщались, так как дело не принято к производству.