Бали, Индонезия, , 08:35 — REGNUM Специальные шпаргалки, на которых подробно описывались действия президента США Джозефа Байдена во время саммита G20, заметили журналисты. Фотографии шпаргалки с текстом были выложены 16 ноября несколькими СМИ.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

В шпаргалке был чёткий список указаний, что и когда нужно делать американскому лидеру. Речь идёт не просто о карточке с нужными фразами, либо точными данными, которые иногда используют политики, а о подробной инструкции.

В тексте шпаргалки было указано куда идти, где нужно сесть, с кем говорить и фотографироваться. В конце инструкции было даже напоминание перевернуть страницу.

Это не первый случай, когда Байдена «ловят» на использовании подробнейших шпаргалок, где ему расписывают буквально каждый шаг и каждое слово. Предполагается, что такие инструкции даёт Байдену команда, работающая с ним, для того, чтобы американский лидер не попал в неловкую ситуацию.

В американской прессе сейчас всерьез обсуждают главный вопрос — дотянет ли Байден до конца срока, если в итоге, он всё же решится баллотироваться повторно.

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