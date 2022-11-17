Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что годовой рост экономики Никарагуа в 2023 году составит 3% вместо 4% в 2022 году, сообщается на сайте учреждения.

Штаб-квартира МВФ Javier Ignacio Acuña Ditzel

Такая ситуация объясняется ослаблением внешнего спроса и ужесточением внешних финансовых условий. При этом в фонде отмечают благоприятные экономические перспективы Никарагуа.

В МВФ также призвали никарагуанские власти проводить «осмотрительную» денежно-кредитную, налогово-бюджетную и финансовую политику, чтобы «повысить устойчивость» и добиться устойчивого экономического роста в среднесрочной перспективе.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября Международный валютный фонд (МВФ) окончательно одобрил предоставление Коста-Рике займа в $725 млн на меры по борьбе с климатическими изменениями.

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