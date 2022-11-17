Владивосток, , 08:37 — REGNUM Жители Владивостока обратились в Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора с просьбой разобраться с задымлением воздуха и едким запахом из трубы здания, расположенного на улице. Харьковская, 2, практически в центре города. По словам инициатора обращения, активистки Натальи Ткаченко, горожане это здание называют «крематорием», а ведь помимо многоэтажек, рядом стоит роддом.

Едкий дым из трубы Наталья Ткаченко, Владивосток

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«Открыть окна утром, просто не реально. Дымит, воняет и это и постоянно», — рассказала в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Наталья Ткаченко.

По словам активистки, общественники писали в разные инстанции, но тщетно, внятных объяснений они не получили, каждое ведомство отписывалось от проблемы, футболя жалобы друг другу.

Вот и на этот раз на запрос депутата Законодательного собрания Приморья Евгения Ляшенко в Росприроднадзор, 14 ноября ответ пришёл от министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды края.

«Сотрудником министерства 14 ноября проведено выездное обследование по указанному адресу. В ходе осмотра, проведенного с территории общего доступа, зафиксированы выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в виде белого дыма, из дымовой трубы, расположенной на административном здании по улице Харьковская, 2.

Источник выброса — принадлежит и эксплуатируется ОАО «Старт-2000» в целях теплоснабжения помещений общества. В качестве топлива используется уголь», — следует из министерского ответа.

Далее специалист, перечисляя множество законов, статей и постановлений резюмирует, что «основания для проведения контрольных (надзорных) мероприятий по факту загрязнения атмосферного воздуха в отношении «Старт- 2000» у министерства в настоящее время отсутствуют. Вместе с тем общество проинформировано о необходимости соблюдения обязательных требований в области охраны атмосферного воздуха».

И в заключении замминистра Н. А. Яровая (за её подписью ответ из министерства) сообщила, что обращение депутата «по вопросу нарушений в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения находится на рассмотрении управления Роспотребнадзора по Приморскому краю».

В общем, очередное ведомство отписалось и передало полномочия другому. Горожане же остались с кучей бумажных «грамот» и по-прежнему с ядовитым воздухом.

Как сообщало ИА REGNUM, жители разных районов Владивостока активно и отчаянно последние несколько лет протестуют против точечной застройки, считая, что такой подход к строительству запирает их в тупиках, замыкает пространство, приводит к автомобильным пробкам и другим неудобствам. Очередной конфликт горожан и застройщика тянется уже четыре года.