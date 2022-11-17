Кишинёв, , 08:39 — REGNUM Руководство правящей партии Молдавии «Действие и солидарность» (ПДС) пока решило вмешаться только в деятельность министерства экономики, но в правительстве могут быть и новые перестановки. Об этом 16 ноября на телеканале Jurnal заявил спикер парламента республики Игорь Гросу.

Игорь Гросу Parlament.md

«Министерство экономики и все эти области — очень важны. Здесь нужен человек с опытом в законодательной сфере, у которого будет задача больше общаться с бизнес-средой», — сказал Гросу.

Он добавил, что в партии внимательно следят за тем, что происходит в республике и «холодно анализируют» ситуацию. На вопрос журналистов, ожидается ли отставка премьер-министра, Гросу заявил, что пока обсуждается только замена отдельных министров.

Напомним, в Молдавии годовой уровень инфляции приблизился к 40%, правительство постоянно берёт новые кредиты под 22% годовых, средств на оплату за поставки газа из России не хватает. Из-за резкого ухудшения экономической ситуации в стране жители на протяжении последних двух месяцев постоянно выходят на акции протеста в Кишинёве.

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