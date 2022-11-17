Тегеран, , 08:46 — REGNUM 16 ноября председатель Парламентской группы дружбы Иран-Россия заявил, что обеим сторонам была представлена подходящая возможность для увеличения объема торговых обменов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Флаги России и Ирана Minsvyaz.ru

Эбрахим Резаи выступил с речью перед российскими трейдерами и бизнесменами. Он заявил, что дружественные отношения между Ираном и Россией в последние годы претерпели значительные изменения по различным причинам, включая региональные и международные события.

«В этой связи Иран выражает свою готовность активировать транспортный коридор Север-Юг», — отметил он.

По его словам, в случае надлежащего признания возможностей и угроз, а также своевременного устранения препятствий на пути двусторонней торговли, обе страны станут свидетелями дальнейшего развития двусторонних отношений в различных измерениях, особенно в экономическом секторе.

Он также указал на тенденцию роста отношений между Ираном и Россией, в частности, в экономической сфере, и подчеркнул, что реализация временного соглашения о свободной торговле (ЗСТ) между Ираном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) рассматривается как наиболее важная мера, принятая для укрепления экономических связей между Ираном и Россией.

Резаи подчеркнул, что ускорение экономической деятельности между двумя странами может достичь значения торговых обменов до более чем 10 миллиардов долларов.