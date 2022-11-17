Тегеран, , 08:40 — REGNUM Выразив готовность работать с Ираном над решением вопросов о гарантиях, глава МАГАТЭ выразил надежду на проведение технической встречи с Исламской Республикой в данном направлении. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 16 ноября.

Рафаэль Гросси (сс) Dean Calma. IAEA

«Сегодня открылось заседание нашего Совета управляющих. Я проинформировал коллег, что только что вернулся с #COP27, где также участвует @IAEAorg, занимаясь важными областями, включая ядерную энергетику, смягчение последствий изменения климата и содействие адаптации с помощью ядерной науки и технологий», — написал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в твиттере.

«Я подтвердил готовность МАГАТЭ работать с Ираном над решением вопросов, связанных с гарантиями. Надеюсь, что наша запланированная техническая встреча с Ираном состоится, но я хочу подчеркнуть, что эта встреча должна быть направлена на эффективное прояснение и решение этих вопросов», — отметил Гросси.

Напомним, что 16 ноября Совет управляющих МАГАТЭ созвал очередное заседание в здании Венского международного центра (ВМЦ).