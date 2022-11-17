Тегеран, , 09:58 — REGNUM 16 ноября глава Департамента охраны окружающей среды Ирана Али Саладжегех на встрече с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри подтвердил стремление Ирана развивать отношения с мусульманскими странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Али Саладжегех, вице-президент и глава Департамента окружающей среды (DOE), который находится в Египте для участия в 27-й ежегодной встрече ООН по климату (COP27), заявил: «Присутствие иранской делегации на этой конференции показывает важность темы изменения климата и отношений между двумя странами».

Ссылаясь на сотрудничество Ирана и Египта, а также совпадение интересов двух стран по множеству вопросов, Шукри заявил, что для достижения целей конференции необходима гибкость всех стран.

Али Саладжегех, со своей стороны, подчеркнул, что, несмотря на антииранские санкции США и отсутствие полной реализации целей Ирана в отношении планов по изменению климата, в области охраны окружающей среды в стране были достигнуты значительные успехи.