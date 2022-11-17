Чикаго, США, , 08:29 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

«Сент-Луис Блюз» (сс) Sarah Connors

Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв забросил шайбу и отдал одну результативную передачу. Также отличились Калле Росен, Джордан Кайру, Райан О’Райлли и Тайлер Питлик. На счету форварда Никиты Александрова один голевой пас.

В составе «Чикаго» дубль оформил нападающий Андреас Атанасиу.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает 13-е место в Западной конференции НХЛ, на счету команды 14 очков. «Чикаго» идёт на 11-м месте в Западной конференции с 15 очками.

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