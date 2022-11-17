Тегеран, 17 ноября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Военные лица Израиля заявили, что Иран стоит за нападением у берегов Омана на нефтяной танкер, принадлежащий израильскому миллиардеру. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 16 ноября.

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Не предоставив никаких логических доказательств, израильские военные чиновники заявили, что за нападением действительно стоял Иран. Они утверждают, что главной целью было не поразить цель, связанную с Израилем, а скорее сорвать подготовку к чемпионату мира по футболу в соседнем Катаре.

Ранее нефтяной танкер, принадлежащий израильскому миллиардеру, пострадал в результате взрыва беспилотника у берегов Омана.

По словам информированного источника, атака была осуществлена с помощью беспилотников-смертников.

Агентство Associated Press со ссылкой на представителя министерства обороны сообщило, что нефтяной танкер под либерийским флагом был сбит в результате атаки беспилотника в Оманском заливе.

Танкер эксплуатировался сингапурской компанией Eastern Pacific Shipping, которая, по данным AP, в конечном счете принадлежала израильскому миллиардеру Идану Оферу.