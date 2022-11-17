Якутск, , 08:33 — REGNUM Волонтёрские штабы помощи раненным на спецоперации бойцам из Якутии появились в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Симферополе, Калининграде и Хабаровске. По факту это отделения общественного объединения «Волонтёры-Саха», сообщило ЯСИА.

С поля боя уводят раненных Алексей Колчин © ИА REGNUM

Читайте также: Из Якутии к границам России отправили представителей для помощи бойцам

Помощь военнослужащим будут оказывать якутяне, которые сейчас живут за пределами республики. Всего вызвались помогать около ста человек. Ранее аналогичный штаб также открылся в Москве. Волонтёры работают с раненными, которые находятся в военных госпиталях — приносят им еду, медикаменты, оказывают психологическую поддержку. Штабам помогают сотрудники Единого координационного центра, созданного по распоряжению главы региона Айсена Николаева.

«В планах нашего движения открыть юридическое консультирование и направление волонтеров-медиков, также начали помогать не только раненным, но и матерям, которые оказываются в трудной жизненной ситуации», — рассказала координатор сообщества «Волонтеры-Саха», руководитель Московского филиала НВК «Саха» Туяра Константинова.

Как сообщало ИА REGNUM, под эгидой, Единого координационного центра в четырёх регионах, приграничных с территорией проведения спецоперации в защиту Донбасса, открыли опорные пункты для бойцов. Цель этих действий — ускорение реагирования на запросы военнослужащих, которые участвуют в боях и находятся в зоне спецоперации.