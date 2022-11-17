Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Около половины мобилизованных в войска киевского режима отказываются участвовать в боях. Им грозят тюремным заключением, рассказали РИА Новости военнослужащие ВСУ, сдавшиеся российским военным.

Пленные ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам военнопленного Олега Попова, отказников отвозили в соседнее село и держали там. Он предположил, что этих людей ожидал суд.

Попов, призванный из Херсона ещё до начала российской спецоперации, считает, что в отказники попадает примерно 50% мобилизованных Киевом.

«Хлопцы, тоже мобилизованные, первый взрыв почувствовали, почуяли, как взрывается, уже кто-то увидел — начали бояться и говорить: «Нет, мы хотим домой — и всё». А им сказали: «Вы идете воевать или вам будет тюрьма», — рассказал военнопленный Виталий Мартыненко, уроженец Сумской области.

Другой пленный Сергей Зиночка рассказал, что в его подразделении 20 человек из 150 отказались участвовать в боях. По его словам, кто-то отказывается идти во второй бой, кто-то выдерживает месяц.

«Долго не выдерживают и отказываются», — отмечают пленные.

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