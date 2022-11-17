Тегеран, , 10:24 — REGNUM Между Ираном и Венесуэлой в присутствии иранского министра науки, исследований и технологий и вице-президента Венесуэлы Габриэлы Хименес был подписан меморандум об академическом сотрудничестве. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 16 ноября.

Флаг Венесуэлы ruurmo

Дополнительный меморандум о взаимопонимании был подписан с целью расширения и развития сотрудничества между двумя странами в области науки, университетского образования, исследований и технологий, основанного на принципах равенства, взаимного уважения суверенитета и взаимности. Соглашение будет реализовано в течение пяти лет.

Согласно меморандуму, стороны в рамках своей квалификации и в соответствии со своими способностями будут расширять и укреплять свое сотрудничество в области науки, университетского образования, исследований и технологий.

Другими направлениями сотрудничества являются управление природными ресурсами, углеводородами, нефтехимической продукцией, горнодобывающей промышленностью, телекоммуникациями, информационно-коммуникационными технологиями, железнодорожным транспортом, морской техникой, гражданским строительством и туризмом.

Согласно этому меморандуму, ожидается, что стороны организуют семинары, практикумы и образовательные исследования, а также программы обмена для технических специалистов.