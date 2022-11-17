Луганск, 17 ноября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа бандеровские вооруженные формирования шесть раз подвергли обстрелам территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), выпустив по ней в общей сложности 23 ракеты из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 17 ноября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Juliusz Sabak Американская РСЗО HIMARS

«Со стороны [киевских] вооруженных формирований зафиксировано шесть обстрелов», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ЛНР было выпущено в общей 23 ракеты из РСЗО HIMARS. Кроме того, указывается, что были обстреляны населённые пункты Мирное, Перевальск, Зимогорье, Старобельск, Сватово и Белокуракино.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава киевского режима В. Зеленский заявил, что получал от партнёров Киева сигналы о якобы готовности России к проведению прямых переговоров.