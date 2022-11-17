Тегеран, , 10:00 — REGNUM 16 ноября глава Ирано–российской парламентской группы дружбы в иранском парламенте Эбрахим Резаи назвал Международный транспортный коридор Север-Юг (INSTC) лучшим способом развития торговых связей между Россией и Ираном и заявил, что Тегеран готов активировать этот международный коридор. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Выступая на ирано-российском бизнес-форуме в Тегеране, Резаи заявил, что в последние годы темпы роста двусторонних связей между Ираном и Россией увеличились. «Если обе стороны смогут расширить связи, несмотря на угрозы и препятствия, мы сможем увидеть процветание и развитие двусторонних отношений в разных плоскостях, особенно в экономической сфере», — отметил он.

Резаи подчеркнул: «В прошлом году отношения между Ираном и Россией стали свидетелями качественного и количественного роста в обмене высокопоставленными дипломатическими делегациями, что указывает на то, что контакты и коммуникация между ними были подняты на высокий уровень».

Глава Ирано-российской парламентской группы дружбы в иранском парламенте сообщил: «В области экономических отношений в сотрудничестве между Ираном и Россией наблюдается хороший прогресс».