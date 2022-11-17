Уфа, 17 ноября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Женщину обвинили в жестоком обращении с детьми в Башкирии. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

(сс) Vlynn Плачущий ребенок

По версии следствия, в Дюртюлинском районе Башкирии обвиняемая мать двойняшек 2011 года рождения распивала алкогольные напитки, не занималась воспитанием и обучением детей, содержала их в антисанитарных условиях.

В материалах дела указано, что дети были лишены возможности постоянно принимать пищу.

Сообщается, что фигурантка уголовного дела не раз привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей.

«Несмотря на принятые профилактические меры, она продолжала вести аморальный образ жизни», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемая признала. Дети были помещены в социальное учреждение. Материалы дела переданы мировому судье для рассмотрения по существу.