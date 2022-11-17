Тегеран, 17 ноября, 2022, 09:04 — ИА Регнум. 16 ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и его пакистанский коллега Билавал Бхутто Зардари провели телефонный разговор, чтобы проконсультироваться по последним двусторонним, региональным и международным событиям. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Амир Абдоллахиан высоко оценил позицию Пакистана в осуждении недавнего террористического нападения на святыню Шахчераг в Ширазе, провинция Фарс.

Иранский высокопоставленный дипломат выразил солидарность с Пакистаном в связи с недавними наводнениями в соседней стране, подчеркнув, что Исламская Республика готова оказать помощь благородному правительству и народу Пакистана в этом отношении.

Он также выразил удовлетворение растущими отношениями между двумя дружественными странами, призвав к расширению сотрудничества по Афганистану и поддержке решения проблем афганских беженцев.

Министр иностранных дел Пакистана, со своей стороны, сослался на исторические дружественные связи между Ираном и Пакистаном, подчеркнув необходимость укрепления сотрудничества в региональном и международном измерениях.

Глава МИД также заявил, что пакистанское правительство выступает против любого рода насильственных и террористических актов как инструмента демонстрации протеста.