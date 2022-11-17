Тегеран, , 09:54 — REGNUM Реагируя на заявления о секретных переговорах с Тегераном по поводу покупки нефти, министерство иностранных дел Германии заявило, что федеральное правительство не вступало в переговоры с Исламской Республикой. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 16 ноября.

Германия Petra B. Fritz

Представитель министерства иностранных дел Германии заявил: «Дело в том, что нет никаких переговоров или планов по покупке нефти или газа у Ирана». По словам пресс-секретаря, освещение переговоров «совершенно необоснованно».

Ранее израильская газета The Jerusalem Post сообщила, что главный экономист частично государственного банка LBBW в юго-западной немецкой земле Баден-Вюртемберг объявил, что Германия ведет секретные переговоры с Исламской Республикой Иран о покупке иранской нефти.

«За кулисами уже ведутся интенсивные переговоры с Венесуэлой, Ираном и Алжиром, чтобы покрыть потребности Германии в нефти и бензине», — заявил Мориц Кремер, главный экономист Landesbank Baden-Württemberg (LBBW).