Киев, 17 ноября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Глава киевского нацистского режима Владимир Зеленский заявил, что он якобы получал «сигналы» от союзников о том, что Россия «готова к ведению переговоров». Об этом он рассказал во время единого новостного телемарафона.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

По его словам, он якобы получал «сигналы от лидеров государств, которые говорят: нам кажется, президент России Владимир Путин хочет прямых переговоров», на что он ответил, что Киев «предложит публичную форму».

Глава киевского нацистского режима добавил, что «переговоры не должны проходить за кулисами», и поддержал проведение диалога в публичном формате.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что темпы боевых действий в рамках специальной военной операции России на территории б. УССР, вероятно, снизятся предстоящей зимой.

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