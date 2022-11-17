Оттава, 17 ноября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. «Оттава Сенаторз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

(сс) kaatiya «Оттава Сенаторз»

В составе «Оттавы» шайбы забросили нападающие Остин Уотсон, Брэди Ткачук, Алекс Дебринкэт и Тим Штюцле. У «Баффало» отличился форвард Тейдж Томпсон.

На сегодняшний день «Оттава» занимает 15-е место в Восточной конференции НХЛ, на счету команды 13 очков. «Баффало» идёт на 14-м месте в Восточной конференции с 14 очками.

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