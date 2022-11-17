Тегеран, , 09:40 — REGNUM Шпион Моссада, который планировал подрывную операцию, был арестован разведывательной организацией Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в провинции Керман на юге Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 16 ноября.

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Шпион Моссада заявил в своем признании, что он увидел в Интернете рекламу, принадлежащую разведывательному управлению Израиля (Моссад), и реклама вызвала у него любопытство.

По словам агента, он отправил им [Моссаду] запрос по электронной почте, а также отправил все свои документы, удостоверяющие личность, офицерам разведки израильского режима.

Он также отметил, что поддерживал контакт с израильскими спецслужбами, признав обвинение в планировании террористияеской операции на территории Исламской Республики.