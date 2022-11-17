Пермь, 17 ноября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В Прикамье инфляция продолжает идти на спад. В июне она составила 16,75%, в октябре — 12,85%. Такую информацию обнародовал Банк России.

ИА REGNUM Инфляция

Годовая инфляция в регионе в октябре снизилась относительно предыдущего месяца на 1,40 процентных пункта. Октябрьский показатель оказался меньше показателя по Приволжскому федеральному округу (12,90%), но выше показателя по России в целом (12,63%).

Как отмечают специалисты, динамику инфляции в Прикамье существенно повлияло расширение предложения отдельных товаров и сдержанная потребительская активность на некоторых рынках непродовольственных товаров.

Наибольший вклад в замедление роста цен на продовольственные товары внесла динамика цен на плодоовощную продукцию. Увеличение посевных площадей овощей открытого грунта и закладки яблоневых садов, а также высокие урожаи на фоне благоприятных погодных условий способствовали расширению предложения отечественных овощей и фруктов. Как следствие, ускорилось годовое снижение цен на огурцы, помидоры и картофель, а яблоки в октябре стали стоить меньше, чем годом ранее.

На замедление роста цен непродовольственных товаров значительно повлияла динамика цен на легковые автомобили. Охлаждение потребительского спроса вследствие оптимизации расходов домохозяйств и ограниченного ассортимента легковых автомобилей послужило причиной замедления их удорожания.

Небольшое ускорение инфляции в сфере услуг объясняют увеличенным спросом на турпутёвки за границу, ростом затрат операторов городской и междугородной телефонной связи и предприятий, оказывающих услуги такси.