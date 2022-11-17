Тегеран, , 09:26 — REGNUM Реагируя на интервенционистский подход к внутренним делам Ирана, министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Австралии в Тегеране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 16 ноября.

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«Похоже, что премьер-министр Австралии избрал неправильный подход, основанный на неверной информации», — заявил представитель МИД Ирана в ответ на высказывания премьер-министра Австралии относительно внутренних событий в Исламской Республике.

По словам Насера Канани, такой подход не способствует развитию отношений между Ираном и Австралией.

Критикуя обвинения Австралии в нарушении прав человека, Канани подчеркнул, что взаимное уважение и опора на факты — лучший способ предотвратить путаницу в дипломатии.

По его словам, Австралии не хватает моральной легитимности для проповеди из-за ее проблем с правами человека, начиная с убийств просителей убежища и заканчивая гибелью 500 местных жителей в тюрьмах страны.