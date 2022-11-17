Киев, , 08:19 — REGNUM Глава киевского режима В. Зеленский заявил, что получал от партнёров Киева сигналы о якобы готовности России к проведению прямых переговоров. Он заявил об этом журналистам 17 ноября в ходе телемарафона.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я получал сигналы от лидеров государств, которые говорят: нам кажется, (президент России Владимир) Путин хочет прямых переговоров. И я сказал: мы предложим публичную форму», — сказал он.

При этом глава киевского режима уточнил, что он не желает, чтобы такие переговоры велись «за кулисами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что первопричиной падения киевской ракеты С-300 в Польше стали действия Соединенных Штатов и НАТО