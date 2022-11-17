Пекин, 17 ноября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Уровень координации усилий России и Китая находится на очень высоком уровне, заявил посол Москвы в Пекине Игорь Моргулов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

В интервью российским журналистам он рассказал, что с начала 2022 года главы МИД РФ и КНР Сергей Лавров и Ван И провели уже десять встреч, в том числе последний раз — на острове Бали в рамках саммита G20.

Моргулов отметил, что «координация усилий России и Китая на международной арене находится на очень высоком уровне».