Буэнос-Айрес, 17 ноября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global (S&P) понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Аргентины в национальной валюте на две ступени — с «CCC+» до «CCC-», сообщается на сайте организации.

Bigmir.net Standard & Poors Global Ratings (S&P)

Прогноз S&P по стране остается «негативным». В агентстве отметили, что недавно Аргентина провела обмен долговых обязательств, чтобы уменьшить сроки погашения в течение оставшейся части 2022 года.

Однако, как пояснили в организации, экономическую ситуацию в стране усугубляют макроэкономическая нестабильность, разрозненный политический ландшафт и дополнительные обязательства по внешнему долгу.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября кредиторы из Парижского клуба заключили новое соглашение с Аргентиной, разрешающее аргентинскому правительству погасить существующую просроченную задолженность в размере $1,9 млрд до 2028 года.