Кишинёв, 17 ноября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Министр экономики Молдавии Сергей Гайбу уходит в отставку, а на этом посту сменит глава парламентской комиссии по бюджету, финансам и экономике Дмитрий Алайба. Об этом 16 ноября сообщила журналистам премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

Privesc.Eu Moldova Наталья Гаврилица

«Недавно у нас прошли консультации, основанные на анализе эффективности государственных учреждений. По итогам этих консультаций будут внесены определенные изменения в ряде госинститутов», — сказала Гаврилица.

Она добавила, что на вакантное место министра окружающей среды решила назначить Родике Иорданову. Два проекта указа о назначении новых глав ведомств переданы президенту.

Напомним, ранее ряд молдавских СМИ сообщали о возможной отставке Гаврилицы. Журналисты, ссылаясь на свои источники, заявляли, что её якобы сменит секретарь Высшего совета безопасности, советник президента по вопросам обороны и национальной безопасности Дорин Речан.