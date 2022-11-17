Джакарта, 17 ноября, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что перенос столицы может открыть инвестиционные возможности в инфраструктурном секторе на сумму $20,8 млрд, сообщает Kompas.

Kremlin.ru Джоко Видодо

«Индонезия поощряет справедливое развитие путем перевода капитала на архипелаг, это откроет инвестиционные возможности в размере $20,8 млрд в различных секторах инфраструктуры», — заявил президент Индонезии на саммите G20.

Индонезия в качестве председателя G20 на этот раз стремится поддержать развитие инфраструктуры в развивающихся странах.

Кроме того, развитие инфраструктуры в развивающихся странах должно способствовать развитию у местных сообществ и экономик чувства сопричастности наряду с поддержкой развивающихся стран в наращивании потенциала и способности быть независимыми.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что саммит «Большой двадцатки» (G20) на Бали принес ряд конкретных результатов.