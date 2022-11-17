Москва, , 08:11 — REGNUM На данный момент ещё рано говорить о том, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС). Об этом 17 ноября заявил генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

МКС

Как отметил в интервью ТАСС глава Роскосмоса, решение о продолжении участия России в проекте МКС принимается на уровне правительства нашей страны.

«Сейчас у нас есть решение правительства РФ <…> о продлении полета PC (российского сегмента — прим. ред.) МКС до 2024 года. Другого официального документа, регламентирующего продолжение участия или выход из программы МКС после 2024 года, пока нет. Поэтому говорить о выходе России из программы МКС преждевременно», — сказал он.

При этом Борисов указал, что на срок участия России в проекте МКС будут влиять техническое состояния российского сегмента, сроки развертывания новой российской орбитальной станции, начало полетов к ней наших космонавтов и некоторые другие факторы.

«Наша главная задача — обеспечить непрерывность пилотируемых космических полётов», — пояснил глава Роскосмоса.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв рассказал, что Россия начинает проектирование новой орбитальной станции, но до начала её работы продолжит использовать МКС.